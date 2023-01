(Di mercoledì 4 gennaio 2023) A soli 26 anni, e dopo tante promesse non mantenute,saluta ile si accasa nel CEV, più precisamente nel Campionato Europeo Moto2 dove troverà tra gli altri anche Andrea Migno, che ha vissuto lo stesso percorso. Una vera e propria “beffa” per il pilota romagnolo che, dopo una annata decisamente complicata nella classe mediana, sembrava pronto a ripartire di nuovo nella stessa categoria assieme al team Fantic (assieme a Celestino Vietti) ma, dopo che l’annuncio era già stato anticipato, tutto è saltato., quindi, suo malgrado è rimasto senza una moto anche per colpa di un 2022 decisamente negativo, concluso addirittura senza mettere a segno nemmeno un punto. Un trend sempre più opaco per il nativo di Cattolica che ha cancellato in fretta un 2021 in ...

OA Sport

Non restaattendere l'inizio dele, nella speranzaquesta stagione sia diversa dalla precedente, auguriamo un grande in bocca al lupo a Celin. ..." È veroho subito il quarto intervento eun braccioè stato aperto quattro volte non sarà mai un braccio normale , ma poi devi accettare queste limitazioni, cercare di compensarle con il ... Motomondiale, che fine ha fatto Niccolò Antonelli 'Retrocessione' dalla Moto3 al CEV... Joan Mir è pronto al grande salto di qualità: il campione del mondo 2020 è passato dalla Suzuki alla Honda Hrc e nel prossimo Mondiale di MotoGP dovrà provare a rimettersi in gioco dopo un paio di sta ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...