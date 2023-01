Moto | Ancma | ' 2022 chiude con +2700 veicoli immatricolati | a dicembre mercato +4 | 5%'

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Milano, 4 gen. (Adnkronos) - Malgrado le incertezze globali, le residuali difficoltà di approvvigionamento e l'impennata inflattiva, continua a crescere il desiderio di due ruote in Italia. Ad evidenziarlo è, l'associazione nazionale ciclociclo accessori, che fa capo a Confindustria, che spiega: "Dopo la serie positiva intrapresa ad ottobre, anche il mese difa registrare un +4,55% rispetto allo stesso mese del 2021 nelle immatricolazioni complessive di ciclori, scooter e. Un dato che tira la volata ad un, cheancora in positivo, +0,95% su un già solido 2021 (+21,2% sul 2020), immettendo su strada oltre 2700in più rispetto all'anno precedente". I numeri si riferiscono al bollettino che riporta ...

Il Sannio Quotidiano

In Italia volano le immatricolazioni die scooter. Secondo i dati diffusi da Confindustria, l'Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori, a ottobre il mercato delle due ruote ha ...Sulla questione è intervenuta anche Confindustria(Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori) che, a margine del presidio indetto da Legambiente, le testate La Nuova Ecologia e ... Moto: Ancma, ‘2022 chiude con +2700 veicoli immatricolati, a ... Affaritaliani, prima di pubblicare foto, video o testi da internet, compie tutte le opportune verifiche al fine di accertarne il libero regime di circolazione e non violare i diritti di autore o altri ...ANCMA: Cresce il desiderio di due ruote, +4,5% a dicembre sull’anno scorso e 2022 che chiude con oltre 2700 veicoli immatricolati in più rispetto al 2021 ...