Agenzia ANSA

...30 Ministero esteri russo: l'non può mediare perché appoggia l'Ucraina 13:53 Bombardamento ... la scusa dei telefonini è una bufala 11:41 Kuleba: già avviata la fornitura dei Patriots 09:13,..."Ovviamente - ha detto la portavoce rispondendo a una domanda - considerata la posizione di parte presa dall', non possiamo vederla come un onesto mediatore o un possibile garante del processo ... Mosca, 'Italia di parte, non può fare da garante per pace' - Ultima Ora Le parole di Zakharova, giungono dopo che il 29 dicembre la premier Giorgia Meloni, nella conferenza di fine anno, ha dichiarato che «l'Italia è pronta a farsi garante di un eventuale accordo di pace» ...Roma, 4 gen. (askanews) - Il ministero degli Esteri russo ha dichiarato che 'l'Italia non può avere il ruolo di mediatore tra Mosca e Kiev, ...