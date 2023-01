Mosca | a Makiivka morto il vicomandante del reggimento

Agenzia ANSA

Il Ministero della Difesa russo ha reso noto che nell'attacco di Capodanno delle forze armate ucraine alla caserma di, nel Donetsk, "è morto anche il vice comandante del reggimento russo, il colonnello Bachurin". Lo riporta Interfax. ., amorto il vicecomandante del reggimento Intanto il ministero della Difesa russo ha reso noto che nell'attacco di Capodanno delle forze armate ucraine alla caserma di, nel ... Mosca, raid su base Makiivka ha ucciso 63 soldati russi Le ultime notizie sulla guerra in Ucraina, minuto per minuto: tutti gli aggiornamenti in diretta del 3 gennaio 2023 ...La causa principale dell’attacco ucraino sarebbe stata la presenza e “l’uso di massa” di telefoni cellulari da parte delle ...