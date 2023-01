Morto storico sindacalista dell’Unione generale dei lavoratori | addio a Nicolas Redondo Urbieta

(Di mercoledì 4 gennaio 2023)dirigente sindacale e leaderdei(Ugt) èmartedì a Madrid all’età di 95 anni. Operaio metalmeccanico, si iscrisse al Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) nel 1945, lo stesso anno in cui entrò a far parte dell’Ugt, di cui fu segretariotra il 1976 e il 1994. Sotto la sua guida il sindacato di ispirazione socialista divenne il massimo organo di rappresentanza deidel Paese. Insieme a Ramo’n Rubial e a Eduardo Lopez Albizu, padre dell’attuale portavoce parlamentare del Psoe, Patxi Lo’pez,fu arrestato per la sua militanza socialista nel 1967 dalla polizia del regime ...

Nicolas Redondo Urbieta,dirigente sindacale e leader dell'Unione generale dei lavoratori (Ugt) èmartedì a Madrid all'età di 95 anni. Operaio metalmeccanico, si iscrisse al Partito socialista operaio spagnolo (...... ma che in sé racchiude il racconto di un intero periodoe di persone che l'hanno vissuto. ... si seppe solo in seguito che il ragazzo eradi tubercolosi . Una targa lo ricorda oggi in ...