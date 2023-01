Monza | riecco Pablo Marì | lo spagnolo in campo dopo oltre due mesi dall'accoltellamento

Inter News 24

... 'Discussione assurda'la Serie A,le polemiche. La pausa per i Mondiali non ha ... il fatto che il direttore di gara sia nato a Milano (la sua sezione è Seregno, provincia di) e le ...Le probabili formazioni Sport [ 04/01/2023 ] Lecce - Lazio,il campionato, Via del Mare sold ... DAZN, Zona DAZN (canale 214 di Sky), TimVision e Sky Go FIORENTINA ": Sky (Sky Sport Calcio,... Monza, buone notizie per Palladino anche in vista dell’Inter: riecco Pablo Marì Inter-Napoli è il big match della sedicesima giornata di Serie A e si apre con le polemiche: "Discussione assurda" ...Ha fatto due allenamenti non completi ma sta bene, vediamo domani come gestirlo ma non vogliamo sovraccaricare nessuno visto le tante partite che ci aspettano. La Fiorentina di Italiano ritorna dopo l ...