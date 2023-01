Monza | auto non si ferma all' alt | passeggera arrestata per droga

La Svolta

Il conducente dell'positivo all'alcol Cronaca [ 28/04/2019 ] Lecce - Brescia: Via del Mare ...30 CREMONESE " JUVENTUS: DAZN, Zona DAZN (canale 214 di Sky), TimVision e Sky Go FIORENTINA ": ...... nonostante la grande vittoria dinel 2021, unico acuto di un matrimonio da dimenticare. ... se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie Seguici qui Vai al negozioe Moto su Amazon. ... Ultimo'ora: Monza: auto non si ferma all'alt, passeggera arrestata ... Milano, 4 gen. (Adnkronos) - Una donna è stata arrestata perché nell'auto in cui viaggiava sono stati trovati droga e arnesi da scasso. E' accaduto nella serata dello scorso 1 gennaio, a Monza. A ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...