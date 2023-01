Montesarchio | dal Pnrr intercettati fondi per la transizione digitale

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSono tanti i finanziamenti che il Comune diè riuscito a intercettare nell’ambito del. Dall’edilizia sanitaria a quella scolastica, dallo sport allaimportanti per la città. L’ultima notizia arriva dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha informato che sono stati approvati due progetti del Comune di: uno per il miglioramento dell’esperienza dei cittadini nei servizi pubblici per 155mila euro e l’altro per le notifiche digitali per un importo pari a 38mila euro. Nell’ambito dellail Comune si è visto finora approvare progetti per una mole complessiva di circa 300mila euro. “Finanziamenti importanti – commentano il primo cittadino Franco ...