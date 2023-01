Mondo Convenienza | 180 nuovi addetti alla vendita da assumere

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) (Adnkronos) –, multinazionale italiana leader nella grande distribuzione organizzata di mobili e complementi d’arredo al miglior rapporto qualità-prezzo, prosegue la strategia di crescita in Italia con un nuovo ampio programma di recruiting. Il Gruppo, presente in Italia con 46 puntie 41 hub logistici, ha avviato un nuovo piano di assunzioni con circa 180 posizioni aperte per. Sono 11 i puntinel Nord Italia coinvolti nella cerca di nuove risorse del reparto, in particolare in Piemonte per gli store di Settimo Torinese (16 posti) e Moncalieri (15 posti); in Lombardia per gli store di San Giuliano Mil.se (16 posti), Brescia (17), Rescaldina (14), Lissone (19), Como (3) e Trezzano S.N. ...