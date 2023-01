Missili ipersonici su fregata russa | Putin | Aiuteranno a proteggere il Paese

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) LaAmmiraglio Gorshkov, partita oggi per una missione nell'Atlantico, nell'Oceano Indiano e nel Mediterraneo, ha a bordo anche un sistema per iZircon. Lo ha reso noto ...

La fregata russa Ammiraglio Gorshkov, partita oggi per una missione nell'Atlantico, nell'Oceano Indiano e nel Mediterraneo, ha a bordo anche un sistema per iZircon. Lo ha reso noto il presidente Vladimir Putin, aggiungendo che questi"non hanno pari al mondo" e dicendosi fiducioso che "tali potenti armi aiuteranno a proteggere ...Putin ordina la proiezione di documentari patriottici nei cinema. Saranno dedicati all'invasione dell'Ucraina e alla lotta contro l'ideologia "neo - nazista" di Kiev. Lo riferisce Moscow Times, ...La fregata russa Ammiraglio Gorshkov, partita oggi per una missione nell'Atlantico, nell'Oceano Indiano e nel Mediterraneo, ha a bordo anche ...Esplosioni sono state avvertite questa mattina a Sebastopoli e nelle zone limitrofe della città, in Crimea, dove i sistemi di difesa aerea russi hanno abbattuto due droni. Si terrà oggi il colloquio t ...