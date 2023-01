Missili ipersonici su fregata russa | Putin | “Aiuteranno a proteggere il Paese”

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) MOSCA – LaAmmiraglio Gorshkov, partita oggi per una missione nell’Atlantico, nell’Oceano Indiano e nel Mediterraneo, ha a bordo anche un sistema per iZircon. Lo ha reso noto il presidente Vladimir, aggiungendo che questi“non hanno pari al mondo” e dicendosi fiducioso che “tali potenti armila Russia da possibili minacce esterne e ad assicurare gli interessi nazionali del”. L'articolo L'Opinionista.

