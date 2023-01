Minorenne guida l' auto senza patente | ai genitori multa da 5mila euro - Cronaca - lanazione it

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) La polizia locale blocca la vettura durante un controllo con il telelaser. Macchina fermata per tre ...

LA NAZIONE

La polizia locale blocca la vettura durante un controllo con il telelaser. Macchina fermata per tre ...BULLISMO E DELINQUENZA - A Viterbo un ragazzino disabile, è stato vittima di bullismo. I fatti risalgono al 30 giugno 2017. Il ragazzo, con ...alla vittima altri 350 euro per la scuola. ... Minorenne guida l'auto senza patente: ai genitori multa da 5mila euro Dharmesh Patel, sua moglie e i suoi figli sono sopravvissuti e sono stati salvati lunedì in California. Washington: Un uomo di 41 anni di ...BULLISMO E DELINQUENZA-A Viterbo un ragazzino disabile minorenne, è stato vittima di bullismo. I fatti risalgono al 30 giugno 2017. Il ragazzo, con ...