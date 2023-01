Milik salva la Juve Pari tra Fiorentina e Monza

90min IT

Sul corner successivo il portierela porta su tiro ravvicinato di Kean, la Cremonese si ... Poco dopo Rabiot manda in area Kostic che servema il polacco calcia fuori. A tempo scaduto, ...... lanciato da Bianchetti, Ayroldi ferma tutto per fuorigioco dopo il check mentre Bremersulla ... La luce per i bianconeri si riaccende solo nel finale, con la punizione vincente di(quinta ... Milik salva la Juventus con una magia: 1-0 allo Zini, battuta la Cremonese CREMONA (ITALPRESS) – La Cremonese riparte con una sconfitta maturata proprio all’ultimo minuto di gioco e, complice la vittoria della ...Szczesny 6.5 - Inizia la gara con un errore evitabile che potrebbe portare al vantaggio della Cremonese, ma Dessers per fortuna è in fuorigioco. Si riscatta ampiamente sulla splendida parata su Pickel ...