Milik salva la Juve allo scadere | per la Cremonese arriva un altro ko

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Areklae regala a Max Allegri i primi tre punti in campionato nel 2023. I bianconeri trovano il gol dell’uno a zero...

Corriere dello Sport

Poi interviene il Var: un fuorigiocola Juventus. () 18:43 13' - Szczesny dice no a Okereke ... 18:39 9' - Cresce la Juve Bello scambio- Kostic in area lombarda, Meité chiude e riparte. 18:...Contro una grande Inter non tiil passato ma quello che riesci a fare, cercando anche cose ... Bonucci, Cuadrado, De Sciglio e anche Di Maria (contusione alla caviglia), coppia d'attacco- ... Cremonese-Juve diretta 0-1: Milik sblocca nel recupero 52' - Palla velenosa messa in area da Miretti che prova a cercare prima Milik poi Soulè ma non trova nessuno dei due. Palla fuori e la Cremonese si salva. 51' - Prova a ripartire la Cremonese dopo la ...90'+1' - GOOOOOOOOOOL! MILIK PORTA IN VANTAGGIO LA JUVENTUS! Calcio di punizione battuto dall'attaccante polacco che calcia forte e infila Carnesecchi sul primo palo. CREMONESE-JUVENTUS 0-1. 90' - Qua ...