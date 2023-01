Milik decisivo | la Juve batte la Cremonese “Il Napoli è avvisato”

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Lantuslagrazie ad un gol di, annullato un gol a Dessers che fa arrabbiare mister Alvini. Un gol su punizione al 90? di Arekdà i tre punti allachela, nonostante la squadra di Alvini abbia giocato un’ottima partita tenendo testa ai bianconeri per tutta la partita. Così lacentra le settima vittoria consecutiva in campionato, ancora una volta senza subire gol. Il corto muso di Allegri sembra tornato, tanto che i tifosi sui social sono convinti che possono riaprire la corsa scudetto. “Così possiamo riprendere anche il” fanno sapere i tifosintini.ntus: moviola Durante la sfida c’è ...

