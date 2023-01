Milik | ancora lui | signor attaccante | incompreso per chi non mastica calcio

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Ci pensa sempre Arkadiuszper chi nondi, e sono tanti. È lui l’cui la Juventus si è aggrappata quest’anno, non Vlahovic. È il polacco a regalare la vittoria alla Juventus nel finale di partita a Cremona. Zona Cesarini si diceva un tempo.segna al 90esimo sudi punizione. Fin lì la Cremonese aveva colpito due pali e nel primo tempo si era vista annullare un gol di Dessers per una spinta non proprio così limpida ai danni di Bremer. Ma l’arbitro aveva fischiato e amen. Allegri predica calma per tutta la partita. Gli allenatori che sanno che le partite si giocano fino alla fine. Sono valori aggiunti in panchina:; Allegri è troppo per i tifosi della Juventus ...

18:39 9' - Cresce la Juve Bello scambio- Kostic in area lombarda, Meité chiude e riparte. 18:... 18:37 7' -Cremonese! Gran palla di Castagnetti, Dessers - tenuto in gioco da Gatti - tenta ...I grigiorossi di Massimiliano Alvini, invece, sonoalla ricerca del primo successo dal ... Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Soulé, Fagioli, Locatelli, McKennie, Kostic; Miretti;. All: ... Milik, ancora lui: signor attaccante, incompreso per chi non mastica ... Imbucata splendida di Rabiot per Kostic, palla per MIlik che viene anticipato di un soffio da Bianchetti. Si trova a davanti alla porta. 81' - Sembra molto stanco Kostic in questo finale di gara: ...90'+1' - GOOOOOOOOOOL! MILIK PORTA IN VANTAGGIO LA JUVENTUS! Calcio di punizione battuto dall'attaccante polacco che calcia forte e infila Carnesecchi sul primo palo. CREMONESE-JUVENTUS 0-1. 90' - Qua ...