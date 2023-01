Milano | un uomo di 81 anni cerca di uccidere una 50enne L’accaduto

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) è ancora avvolto dal mistero, ma alla base ci sarebbero dei dissidi Sfiorata la tragedia in Via Cogne a, dove in una abitazione privata undi 81ha tentato diuna donna che ospitava in casa perché in difficoltà economiche. La vittima è originaria di Brescia, e avrebbe problemi di tossicodipendenza. Sarebbe un’amica del figlio dell’81enne, anch’egli tossicodipendente. Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione si è consumata intorno all’una e quaranta della scorsa notte, quando a causa di una lite per futili motivi si sarebbe scatenata l’ira dell’, che avrebbe afferrato un coltello da cucina e si sarebbe scagliato sulla donna. Sul posto sono subito giunte le forze dell’ordine e i sanitari del 118. Le condizioni della donna sono apparse subito critiche per le ferite ...