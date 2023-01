Milan | Pioli | «Ho avuto le risposte che cercavo»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Le parole di Stefano, allenatore del, dopo il successo dei rossoneri contro la Salernitana. I dettagli Stefanoha parlato ai microfoni di Dazn dopo il successo per 1-2 delcontro la Salernitana allo stadio Arechi. PAROLE – «Soddisfatto della prestazione, dovevamo segnare qualche gol in più per soffrire un po’ meno ma ripartire con una vittoria ci può aiutare perché ci aspettavano settimane impegnative. Holechee mi aspettavo perché conosco questa squadra». L'articolo proviene da Calcio News 24.