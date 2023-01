Milan | Pioli | “Al primo giorno con i rossoneri stavo già bene”

... il risultato di San Siro riapre il campionato Presto per dire se i 5 punti che separano il Napoli dalsiano pochi o se siano sufficienti, di fatto è solo il gruppo di Stefanoa ...Albasta un quarto d'ora per andare avanti di due reti sulla Salernitana all'Arechi. Sblocca il ... Bonazzoli riapre i conti nel finale ma la squadra ditiene. I rossoneri vincono 2 - 1 e si ...Dopo una sosta lunga 52 giorni per il Mondiale di Qatar 2022, ritorna la Serie A con una 16esima giornata all'insegna di gol, emozioni e sorprese.E' un monologo rossonero, i campioni d'Italia mettono la gara in discesa in 15': gol di Leao e Tonali. Il Diavolo segna la terza volta ma è fuorigioco. Nicola tenta il tutto pet tutto, inserendo anche ...