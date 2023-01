Milan | il mistero De Ketelaere

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Charles De Ketelare è chiamato a un riscatto immediato dopo una prima parte di stagione alquanto anonima, che ha via via rarefatto le tante belle parole spese su di lui prima e dopo il suo arrivo al. Che cosa non sta funzionando nel gioiellino belga? Proviamo a elencare alcuni aspetti suggeriti dalle statistiche.1) La posizione in campo. Osservando le zone dove CDK tocca il pallone, si vede un giocatore che agisce prevalentemente sulla trequarti, con percentuale simile di palloni toccati in zona centrale e sulla fascia destra. Nelle 13 gare di campionato in cui ha fatto parte della gara, nonostante agisca in una zona determinante non ha mai segnato e ha prodotto un solo assist per la rete di Leao in-Bologna. Era la terza giornata, una vita fa. 2) Pochi minuti. CDK è apparso in 13 partite, ma ha disputato solo il 46% dei minuti ...