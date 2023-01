Calciomercato.com

NicolaMILAN (4 - 2 - 3 - 1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers,, Leao; Giroud. All. PioliCLASSIFICA SERIE A: Napoli 41 punti;33; ...Nicola 5MILAN Tatarusanu 6 Calabria 6,5 Kalulu 6 Tomori 6,5 Hernandez 6 Bennacer 6,5 Tonali 7,5 Saelemaekers 6,56,5 Leao 7,5 Giroud 6 All. Pioli 7TABELLINO SALERNITANA -0 - 2SALERNITANA (... Milan, Diaz la pensa così all'intervallo | Serie A I rossoneri sono avanti per due reti a zero a Salerno. Dopo i primi 5 minuti di sofferenza il Milan è riuscito ad imporsi sulla Salernitana trovando il gol in due occasioni: al 10' con Leão che riceve ...Al Milan basta un quarto d'ora per portarsi avanti di due reti sulla Salernitana all'Arechi. Sblocca il risultato Leao, bravo a saltare Ochoa - al debutto in A - su assist di Tonali, che poi raddoppia ...