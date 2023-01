Milan | acque agitate | che caos per il Diavolo | quello che nessuno dice

Liberoquotidiano.it

... come in un Cagliari -disgraziato della primavera del 1999, partita maledetta di pali e ... prima di una partita di serie B con un Cagliari male in arnese che naviga in torbide. Sarà stato ...E' stato l'anno del nuoto - su tutti Gregorio Paltrinieri 'Dio delle' - capace di dominare ... Calcio: 22, ilè Campione d'Italia: è il 19scudetto. Sollevamento pesi: 28, Giulia Imperio è ... Milan, acque agitate: quello che nessuno dice sul Diavolo E prosegue: “È incredibile, desideravo di essere in Italia e ancora di più in un club grande come il Milan. Il talento non è mai abbastanza, non importa quanto talento hai, devi lavorare, lavorare, la ...Certo, il 2021 ci aveva abituato benissimo. Un'annata conclusa con la pancia piena e un carico di speranze ereditato dalle scorpacciate internazionali in ogni ...