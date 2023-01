Migranti | Prisco Fdi | ' con dl Ong stop a chiunque si renda complice scafisti'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Roma, 4 gen. (Adnkronos) - "Le nuove regole per le Ong che solcano il Mediterraneo servono a dire basta alla tratta di esseri umani. E' chiedere troppo se l'Italia pretende che si rispettino le regole del diritto internazionale, impedendo ad alcune organizzazioni di facilitare l'immigrazione clandestina facendo la spola con gli? Il diritto internazionale non prevede infatti la 'raccolta organizzata e diffusa' ma piuttosto sancisce che se durante la navigazione incontri dei naufraghi sei tenuto a raccoglierli e portarli in salvo: e questo è proprio l'orientamento del Governo". Così il sottosegretario all'Interno Emanueledi Fdi. "Con l'entrata in vigore del decreto, cambia l'approccio al problema: chi rischia davvero la vita in mare deve essere ovviamente aiutato ma no ai salvataggi multipli da parte di navi che tornano in porto solo ...