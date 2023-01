Migranti | presidenza Ue | non ci sarà patto in semestre svedese

Agenzia ANSA

Secondo Danielsson ladell'Ue porterà avanti il lavoro legislativo per il nuovo patto migratorio: "Faremo sicuramente avanzare il lavoro" ha spiegato, "con piena forza". Ma "non vedrete un ...Non ci sarà nessun patto europeo suifino al 2024. La nuovasvedese, che guiderà i lavori del Consiglio Ue per il prossimo semestre, mette subito le mani avanti: "Faremo sicuramente avanzare il lavoro, ma non vedrete ... Migranti: presidenza Ue, nessun patto in semestre svedese - Politica Emergono dettagli drammatici nei racconti dei migranti soccorsi in mare. "Un ragazzo ci ha raccontato di aver visto con i propri occhi persone uccise davanti a lui perché non avevano abbastanza soldi ...Il duro atto d’accusa dell’associazione delle ong italiane: nel dl norme che confliggono con le convenzioni internazionali. Stilli: “Chiederemo a deputate e deputati, senatrici e senatori di fare i co ...