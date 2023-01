(Di mercoledì 4 gennaio 2023) "ildella Geo, non c'è un motivo valido. Noi stiamo spendendo più soldi in legali che nella ricerca e soccorso. E' un paradosso, è ridicolo. Noi stiamo salvando vite e ...

Agenzia ANSA

Il capo missione ha poi aggiunto: "Le condizioni deisono buone, non ci sono grandi emergenze mediche. Abbiamo fornito loro le informazioni su quali sono i loro diritti" - . 4 gennaio 2023'Come abbiamo sempre fatto, il team dia bordo ha dato ai sopravvissuti tutti materiali dell'... dove un peschereccio con a bordo circa 546è stato intercettato e soccorso da motovedette ... Migranti: Msf, escludiamo sequestro Geo Barents - Ultima Ora Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Emergono dettagli drammatici nei racconti dei migranti soccorsi in mare. "Un ragazzo ci ha raccontato di aver visto con i propri occhi persone uccise davanti a lui perché non avevano abbastanza soldi ...