Agenzia ANSA

La prima valutazione degli investigatori è che quando il 'decreto sulle Ong' è entrato in vigore isoccorsi nel Mediterraneo dalla Geo Barents erano già sulla nave, quindi la disposizione di ...In corso leper risalire agli autori del gesto. Informazioni sull'autore del post ... Mentre alcunisi sono allontanati spontaneamente forse per proseguire il loro viaggio, altri ... Migranti: indagini, Geo Barents non avrebbe violato decreto - Cronaca Dai primi accertamenti finora compiuti sull'attività di soccorso compiuta dalla nave Geo Barents non sarebbero emerse violazioni del 'decreto sulle Ong', anche se sono in corso ulteriori approfondimen ...Carabinieri bloccano furgone che trasportava 10 pachistani: arrestati il conducente, originario dell'India, e un complice ...