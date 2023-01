TGCOM

Leggi Anche: arrivata a Bari la Humanity, a Salerno laBarents Le parole di Giorgia Meloni Sul provvedimento è tornata a parlare Giorgia Meloni, che su Instagram ha dichiarato: 'È finita ...E' giunta nel porto di Taranto laBarents di Medici Senza Frontiere con 85a bordo. La nave è la prima di una Ong ad aver operato un salvataggio dopo l'entrata in vigore del decreto che stabilisce un nuovo codice di ... Migranti, Geo Barents attraccata al porto di Taranto: "In Libia ucciso chi non poteva pagare il viaggio" Con il decreto Ong la premier Meloni vuole ridurre i salvataggi (cosa che però comporterebbe l'aumento dei morti) ma perde di vista la questione complessiva ...Emergono dettagli drammatici nei racconti dei migranti soccorsi in mare. "Un ragazzo ci ha raccontato di aver visto con i propri occhi persone uccise davanti a lui perché non avevano abbastanza soldi ...