Migranti | Geo Barents arrivata a Taranto | non avrebbe violato decreto

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) (Adnkronos) – Sono sbarcati gli 85a bordo della nave Geodi Msf,questa mattina. Come sempre, il team di Medici senza frontiere ha fornito ai, durante la navigazione, tutti i materiali dell’Unhcr per presentare domanda d’asilo. A quanto si apprende, dai primi accertamenti la nave si sarebbe attenuta alle norme di condotta sui soccorsi delle navi ong contenute nelimmigrazione. Da un primo esame, la naveoperato in coordinamento con le autorità e non si configurerebbero quindi violazioni né sanzioni. Sono comunque in corso accertamenti da parte degli investigatori di. Eventuali sanzioni saranno decise dal prefetto come previsto dal. Degli 85 ...

