Migranti | Geo Barents arrivata a Taranto MdF | ' Escludiamo sequestro'

E' arrivata a Taranto laBarents di Medici Senza Frontiere con 85a bordo, tra cui 9 minori non accompagnati. E' la prima nave di una ong che si confronta con il nuovo decreto legge Ong appena approvato e firmato ...Lo afferma Juan Matias Gil, capo missione di Medici Senza Frontiere, presente nel porto di Taranto dove è attraccata laBarents con 85a bordo, tra cui 9 minori non accompagnati . Gil ... Migranti, Geo Barents attraccata al porto di Taranto: "In Libia ucciso chi non poteva pagare il viaggio" TARANTO - È giunta nel porto di Taranto la Geo Barents di Medici Senza Frontiere con 85 migranti a bordo. La nave è la prima di una Ong ad aver operato un salvataggio dopo l'entrata in vigore del decr ...