Migranti | Geo Barents a Taranto | cominciate operazioni sbarco

A parlare è Juan Matias Gil, capo missione di Medici Senza Frontiere, presente alle operazioni di sbarco, che stanno iniziando nel porto di Taranto, dove è attraccata laBarents con 85a ...Sono cominciate nel porto di Taranto le operazioni di sbarco dallaBarents di Medici Senza Frontiere entrata in porto attorno alle 8.00 di questa mattina e sulla quale vi sono 85, tra cui nove minori non accompagnati. Quattrosaranno portati in ... Migranti, Geo Barents attraccata al porto di Taranto: "In Libia ucciso chi non poteva pagare il viaggio" Sono cominciate nel porto di Taranto le operazioni di sbarco dalla Geo Barents di Medici Senza Frontiere entrata in porto attorno alle 8.00 di questa mattina e sulla quale vi sono ...TARANTO - È giunta nel porto di Taranto la Geo Barents di Medici Senza Frontiere con 85 migranti a bordo. La nave è la prima di una Ong ad aver operato un salvataggio dopo l'entrata in vigore del decr ...