Migranti | Geo Barents a Taranto | a bordo 85 persone

La nave è la prima di una Ong ad aver operato un salvataggio dopo l'entrata in vigore del decreto che stabilisce un nuovo codice di condotta sulle attività di salvataggio in mare da parte delle ...E' giunta nel porto di Taranto laBarents di Medici Senza Frontiere con 85a bordo. La nave è la prima di una Ong ad aver operato un salvataggio dopo l'entrata in vigore del decreto che stabilisce un nuovo codice di ... Migranti, Geo Barents: "In Libia ucciso chi non poteva pagare il viaggio" La Geo Barents di Medici Senza Frontiere, con 85 migranti a bordo, è giunta nel porto di Taranto. La nave è la prima di una Ong ad aver operato dopo l'entrata in vigore del decreto che stabilisce un n ...E' la prima nave di una Ong ad operare un salvataggio in mare dopo l'entrata in vigore del decreto che stabilisce nuove regole di condotta sulla materia. Meloni: 'Stop alla spola con gli scafisti'. Su ...