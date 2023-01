Migranti | Fitto sbugiarda la sinistra | “Dalla Svezia nessuna presa di posizione contro il governo”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) “Schiaffo all’Italia, schiaffo alla Meloni“, titolano siti e giornaloni gongolanti, da Repubblica al Fatto. Sul caso della, del suo “no” agli accordi suidichiarato in un’intervista di Lars Danielsson, l’ambasciatore della rappresentanza permanente dellapresso l’Ue, al Financial Times è in atto una vera e propria “disinformazia“. Che il ministro Raffaelesmina dalle fondamenta. Le parole dell’ambasciatore svedese sono state del tutto banalizzate e finalizzate qui in Italia a descrivere unadil’Italia a trazione centrodestra. Rimette in chiaro la questione il ministro. “Le dichiarazioni rilasciate oggi al Financial Times dal Rappresentante permanente svedese presso l’Unione europea Danielsson non solo non ...