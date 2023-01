Migranti | capo missione di Medici senza frontiere | “Sulla nave non si firmano richieste di asilo”

(Di mercoledì 4 gennaio 2023)Geo Barents “non è stata firmata alcuna richiesta dipolitico, perchébarca non si compila alcuna richiesta. I profughi sono stati informati su quali sono i loro diritti” e “loro dopo decidono se farlo e se presentare una richiesta alla Questura, poi si vedrà l’esito”. Lo ha specificato Juan Matias Gil,di, rispondendo ai cronisti presenti nel porto di Taranto dove stanno sbarcando dalla Geo Barents 85 profughi L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

"Cosa cambierà con il nuovo decretoCi chiederanno di tornare in porto dopo un primo soccorso, anche nel caso ci siano ... Le dichiarazioni di Juan Matis Gil,missione di Medici Senza ...Anche se il loro appoggio al governo guidato dal premier Ulf Kristersson (del Partito Moderato)... "Un piano sui". L'Ue corre ai ripari, ma restano le ombre Migranti: Msf, escludiamo sequestro Geo Barents Il rappresentante svedese a Bruxelles svela i piani per il semestre di presidenza di Stoccolma: tra le priorità, non risulta esserci il nuovo patto sull'immigrazione ...E' attraccata questa mattina nel porto di Taranto la nave Geo Barents di Medici Senza Frontiere con 85 migranti a bordo, di cui due ...