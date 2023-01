Migranti | a Taranto la Geo Barents | è la prima nave di una ong dopo l’entrata in vigore del decreto sulle attività di salvataggio

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) È arrivata nel porto dilaGeodi Medici Senza Frontiere con 85a bordo. Laè ladi una Ong ad aver operato unindelche stabilisce un nuovo codice di condottadiin mare da parte delle organizzazioni non governative. Nel caso di violazione delle norme introdotte dal provvedimento sono previste multe fino a 50mila euro, oltre al sequestro o anche la confisca in caso di reiterazione. Ilprevede lo stop ai soccorsi multipli (a meno che non siano richiesti dalle autorità della zona Sar) e al trasbordo dei naufraghi, ...

nelle ultime 24 ore 822sono sbarcati sulle coste siciliane. Ora i riflettori, con l'incognita delle sanzioni, sono tutti puntati sugli altri 85 che giungeranno anelle prossime ore. Con il decreto Ong la premier Meloni vuole ridurre i salvataggi (cosa che però comporterebbe l'aumento dei morti) ma perde di vista la questione complessiva ...Emergono dettagli drammatici nei racconti dei migranti soccorsi in mare. "Un ragazzo ci ha raccontato di aver visto con i propri occhi persone uccise davanti a lui perché non avevano abbastanza soldi ...