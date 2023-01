Mi casa es tu casa con Cristiano Malgioglio su Rai 2 | ecco gli ospiti di stasera 4 gennaio

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 4 gennaio 2023)alle 21:20 su Rai 2 torna Mies tuconglidel 4su Rai 2 alle 21:20 torna Mies tucon: in questa puntata il cantautore italiano apre le porte dia Piero Chiambretti. Il programma, anche se in una veste rinnovata, si ispira al format 'A raccontare comincia tu' di Raffaella Carrà. Mies tuè visibile anche in live streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay. ...