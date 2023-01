Meteo | ultimi giorni di primavera Poi freddo | acquazzoni e neve

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Ancora tempo stabile su tutto il Paese: un peggioramento appare prevedibile solo dopo il primo fine settimana di gennaio . E’ lo scenario disegnato per i prossimidal CentroItaliano, secondo...

iLMeteo.it

...mesi della stagione. Tornando ai giorni nostri, si parla di tutt'altro: caldo anomalo fino a sabato, nebbie e smog in Pianura Padana, sole in montagna. Da domenica 8 gennaio un ribaltone...... secco e mite fino a gennaio ma capace di scaricare metri di neve neglimesi della stagione. ... Da domenica 8 gennaio un ribaltoneci potrebbe, però, portare verso l'autunno dopo aver ... Meteo: Freddo imminente Vediamo se arriva o no il vero Inverno, gli aggiornamenti Dopo una fugace gelida apparizione, l’inverno è scomparso: dal 18 dicembre l’Anticiclone Africano ha dominato la scena italiana portando temperature di 10-12 gradi ...Quest'anno le mete sciistiche l'hanno fatta da padrone. A cantare vittoria sono le montagne del Trentino Alto Adige, del Veneto, della Lombardia con l’Alta Valtellina, della Valle… Leggi ...