Meta | altra stangata dall’Ue per il colosso di Zuckerberg | multa di 390 milioni per la privacy della pubblicità personalizzata Cosa rischia ora il colosso

(Di mercoledì 4 gennaio 2023)dall’Europa per ilto ancora una volta dall’autorità irlandese per la protezione dei dati, principale regolatore in materia nell’Ue, per un totale di 390di euro. L’accusa per il gruppo di Markè di aver violato le regole europee sugli obblighi in materia di trasparenza, oltre a usare una base giuridica errata «per il trattamento dei dati personali a fini pubblicitari» sui social Facebook e Instagram. Lo scorso settembre, la stessa autorità di Dublino aveva comminato unadi 405di euro aper la violazione delle regole europee sul trattamento dei dati relativi ai minori. Ildi ...

Open

... dal momento che la torta andrebbe divisa per un'unità. Basterà la tassa di iscrizione di 200 milioni di dollari obbligatoria per tutte le new entries come indennizzo alle altre scuderie La ...17'occasione per Immobile che ci prova in semirovesciata sul servizio di Milinkovic, palla alta non di molto. 14' CIROOOOO IMMOBILEEEEEE!!!! MOVIMENTO AD ATTACCARE LA PROFONDITA' E DIAGONALE ... Meta, altra stangata dall'Ue per il colosso di Zuckerberg: multa di ... Meta dovrà pagare una multa di 390 milioni di euro e chiedere agli utenti il consenso esplicito all'uso dei dati per le inserzioni personalizzate.La Commissione per la protezione dei dati irlandese ha spiegato che il gruppo tech non può utilizzare i contratti stipulati con gli utenti di Facebook e Instagram per giustificare l’invio di annunci p ...