(Di mercoledì 4 gennaio 2023)to ada campione del mondo tra gli abbracci dei compagni di squadra e il saluto caloroso dei tifosi del Psg. Un ritorno in grande stile, come sognava Leo, osannato quando ...

Corriere dello Sport

PARIGI -è tornato a Parigi da campione del mondo tra gli abbracci dei compagni di squadra e il saluto caloroso dei tifosi del Psg. Un ritorno in grande stile, come sognava Leo, osannato quando è sceso ...4 gennaio 2023 Messi torna a Parigi: la reazione del fratello di Mbappé fa tremare il Psg Torna la Serie A con la sedicesima giornata, la prima dell'anno nuovo e dopo la lunga sosta per i Mondiali in Qatar vinti dall'Argentina di Messi. Salernitana-Milan 1-2 CRONACA e Sassuolo Sampdoria 1- ...Torna la Serie A con la sedicesima giornata. Alle 12,30 le due sfide, dopo la lunga sosta per i mondiali del Qatar (ANSA) ...