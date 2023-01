(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Lionelha finalmente fatto ritorno“sua”dopo il trionfale Mondiale vinto in Qatar. L’per la Pulga Lionelè pronto arsi il PSG dopo aver finalmente messo anche la Coppa del Mondosua personale bacheca. Welcome back Leo! ???? pic.twitter.com/djdWXq0V0K— Paris Saint-Germain (@PSG inside) January 4, 2023 La Pulga è tornata oggi a, accolda trionfalmente dal clubno che ne ha celebrato il ritorno con un video condiviso sui social. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calcio News 24

Lionelha finalmente fatto ritorno nella 'sua' Parigi dopo il trionfale Mondiale vinto in Qatar. L'accoglienza per la Pulga Lionelè pronto a riprendersi il PSG dopo aver finalmente messo anche la Coppa del Mondo nella sua personale bacheca. La Pulga è tornata oggi a Parigi, accolda trionfalmente dal club parigino che ne ...Ci siamo, l'attesa è giunta al termine: concluso il Mondiale di Qatar 2022 vinto dall'Argentina di capitan Leo, il campionato di Serie Acon la seconda parte di stagione. La 16esima giornata , la prima del 2023, parte subito con un super big match: Inter - Napoli , in programma domani 4 gennaio ... Messi si riprende il PSG: la calda accoglienza nella "sua" Parigi -