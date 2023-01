Mercedes scettica sulle possibilità di titolo di Formula 1 nel 2023 dopo il “disastro completo” del 2022

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Lasi è classificata terza nel, ma ci si aspetta che sia di nuovo in lizza per ilin questa stagione, anche se il team sta tenendo i piedi per terra; il boss del team Toto Wolff ha detto che il porpoising della vettura W13 stava “rompendo i nostri motori”; la F1inizia con i test pre-stagionali il 23 febbraio.Larimanesuedi vincere ildi1 nel, nonostante il buon finale della stagionesia stato un “”. Lailuna serie senza ...

Corriere della Sera

... ma non ha raccolto le simpatie di tutta la tifoseria,soprattutto sui suoi risultati nel ... Non avesse avuto la proprietà del 33% della, forse l'austriaco avrebbe pensato a un ...Non è la prima volta che la BMW si dicesulla cancellazione delle auto tradizionali. E, a differenza di competitor come la, non ha mai fissato date per l'abbandono dei motori a ... «Padre Mercedes» e gli altri: gli ucraini e la caccia alle spie fra gli ortodossi Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Il nuovo team principal e i punti di forza della squadra: vettura evoluta, investimenti, piloti e ritrovate motivazioni ...