Mercedes 2023 | Petronas 2 0 | cambio e sospensione le armi della W14 - FormulaPassion it

FormulaPassion.it

Secondo una prima ricostruzione dell'incidente da parte della polizia municipale di Rende, l'uomo sarebbe sceso dalla suaper raggiungere il bar. Ma per cause in corso d'accertamento, ...Come ha anticipato il team principal Toto Wolff lasarà per certi versi 'identica' alla W13 - almeno quella è l'impressione avuta dal manager austriaco durante le prime simulazioni in ... Mercedes 2023: Petronas 2.0, cambio e sospensione le armi della ... Nella nuova stagione la Mercedes avrà Mick Schumacher alle spalle del duo titolare formato da Lewis Hamilton e George Russell. Sulla scelta della scuderia della Stella di puntare come riserva sul tede ...Un incidente stradale mortale si è verificato ieri sera a Montebelluna (Treviso). A perdere la vita Renzo Ambrosi, 80 anni. Come scrive TrevisoToday, l'uomo stava percorrendo via Foresto al volante de ...