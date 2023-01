Meraviglie | Sister Act 2 o Un amore sotto l’albero? La tv del 4 gennaio

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Per la prima serata in tv, mercoledì 4su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “”, condotto da Alberto Angela. Questa nuova serie intitolata “Stelle d’Europa” varca i confini nazionali per esplorare, anche i siti Unesco più spettacolari del nostro continente. Un viaggio che attraversa l’Europa da est a ovest, da sud a nord, alla ricerca delle bellezze più rappresentative di ciascun paese. In questa puntata si parte dal Duomo di Firenze, si passa per il battistero, per i Giardini di Boboli, e dopo la tappa italiana si prosegue per Atene, il Partenone, l’Acropoli e il suo il museo, i murales, per finire nei favolosi Castelli della Baviera, tra giardini incantati e saloni da fiaba. Ospiti Carlo Lucarelli, Carlo Verdone e Luca Zingaretti. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Mi casa es tu casa”. Cristiano Malgioglio apre le porte di casa ...