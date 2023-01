MERAVIGLIE | I CASTELLI DELLA BAVIERA E IL MITO DI RE LUDWIG | TRA LEGGENDA E REALTÀ

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Alberto Angela visita ie celebra ildi ReII, il più famoso sovrano bavarese la cui morte è avvolta nel mistero. Suicidio, omicidio o malore? Il cugino prediletto di Sissi è al centronuova puntata di “”, in onda su Rai1 mercoledì 4 gennaio alle 21.25 e su RaiPlay. Non si parlerà solo deidi Neuschwanstein, Linderhof e Herrenchiemsee ma anche di Atene e di Firenze.: ATENE, CULLACIVILTÀ Atene, la cullaciviltà occidentale, e la sua Acropoli con ilrio tempio dalle proporzioni perfette, il Partenone. Nel modernissimo museo dell’Acropoli Alberto Angela scopre le Cariatidi, fanciulle di pietra ...

