Meraviglie con Alberto Angela | anticipazioni e ospiti 4 gennaio 2023

Leggi su cubemagazine

(Di mercoledì 4 gennaio 2023)Stelle d’Europa condotto datorna stasera in tv mercoledì 4in onda in prima serata su Rai 1. Si tratta di un vero e proprio viaggio alla scoperta di opere, luoghi, sistemi di vita assolutamente particolari che testimoniano la creatività e l’ingegno dei nostri predecessori. Di seguito lee gli. SCOPRI COSA C’È IN TV Atene, la culla della civiltà occidentale, e la sua Acropoli, dove sorge il leggendario tempio dalle proporzioni perfette, il Partenone. Parte da qui il viaggio dicon “– Stelle d’Europa”, il programma di Rai Cultura in 4K che va alla scoperta dei siti Unesco più spettacolari del continente europeo, in onda ...