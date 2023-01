Mentana | cercano di catturare un cinghiale con mazze e cinghiate | shock al parco VIDEO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) I cinghiali ormai si sono affezionati al territorio capitolino ed infatti, le loro ‘apparizioni’ fanno capolino qua e là in varie zone della città. Uno degli ultimi incontri con i suidi è avvenuto in un’area verde di, qui alcune persone hanno cercato dil’animale che si è poi allontanato spontaneamente. Roma, animalisti protestano davanti al Senato contro l’abbattimento dei cinghiali () L’avvistamento dele l’allarme dei residenti L’episodio — tutt’altro che sporadico, come testimoniano i vari interventi delle autorità — è avvenuto qualche giorno fa intorno alle 22. L’animale si trovava vicino ad alcune abitazioni e così, i residenti hanno fatto scattare l’allarme. Dapprima perilsono intervenute alcune persone che hanno cercato ...