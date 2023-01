(Di mercoledì 4 gennaio 2023)ilalla ricostruzione per leGiovanniundi Fdi. La protesta è garantita. Si sollevano opposizioni, vescovi, comunità. Il governo, così come consente la legge, ha sostituito Giovanniex vicepresidente del Csm eper ledel 2020 nel Centro Italia. Al suo posto Guido Castelli,di Fdi e già assessore del governatore delle Marche, Francesco Acquaroli. Castelli è stato sindaco di Ascoli. È un uomo del territorio, conosce quellema per il Pd è il peggio dello “spoil sistem”. Enrico Letta appresa la notizia: “Pessima scelta e brutto ...

Il Foglio

Il governo decide l'avvicendamento e si scatena la polemica. Vescovi e Pd contro la premier. Guido Castelli, senatore di FdI,Giovanni Legnini, ex vicepresidente del Csm e anche lui ex senatore, ma del Pd Fuori il commissario alla ricostruzione per le aree terremotate Giovanni Legnini e dentro un senatore di Fdi. ...... monsignor Renato Boccardo, definisce la scelta della premier Giorgiadi nominare nuovo ... senza nulla togliere ai meriti e alle competenze di colui che lo(Guido Castelli, ndr), che ... Meloni sostituisce il commissario per le aree terremotate. Fuori Legnini, dentro un senatore di FdI. Pd all'attacco La ministra del Lavoro ha spiegato che potrebbe essere reintrodotto il reddito di inclusione “rafforzato” per i percettori che non ...Alla fine, anche i più strenui avversari politici e mediatici che avevano agitato allarmismi vari sull’uscita dall’Europa o addirittura su vittorie di Putin in Italia, non sono riusciti ad affondare i ...