"Personalmente non trovo nulla di strano che un governo politico, dopo undici anni, si assuma delle responsabilità, cambiando se lo ritiene i vertici delle società e degli apparati di gover...

Il governo mette mani alle prime nomine governative in attesa dell'abbuffata delle partecipate. La premier: 'Siamo stati votati per cambiare' Sullo stesso argomento: Meloni sostituisce il commissario ...La modifica prevede invece che il presidente dell'(oggi, appunto, Giorgio Palù) ne diventi ... di concerto con Funzione pubblica ee con la Conferenza Stato - Regioni. Non solo: è previsto ... Mef, Aifa, terremoto e le agenzie fiscali: parte lo spoils system di Meloni Il governo mette mani alle prime nomine governative in attesa dell'abbuffata delle partecipate. La premier: "Siamo stati votati per cambiare" ...Nicola Magrini non sarà più alla guida dell’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco. A comunicarlo, con una lettera inviata qualche giorno fa al direttore ...