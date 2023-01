Medvedev è un rullo | batte Kecmanovic e vola ai quarti di Adelaide

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Il primo big di giornata a qualificarsi per idi finale ad(713.495 $ di montepremi sul cemento) è l'ex numero 1 del mondo Daniil(n° 7 Atp) che in appena 67 minuti di gioco ...

Sul 4 - 3ha nuovamente alzato il livello del suo gioco sfruttando la quarta palla break del game che l'ha issato a servire per il match, chiuso poi in scioltezza tenendo l'ultimo turno di ...Daniilsfiderà Taylor Fritz nella finale della Diriyah Tennis Cup 2022 , torneo d'esibizione saudita che conclude una tre giorni di tennis d'alto livello. Il russo è stato finora unnei suoi ... Medvedev-Fritz in tv: orario, canale e diretta tv e streaming finale ... Il primo big di giornata a qualificarsi per i quarti di finale ad Adelaide (713.495 $ di montepremi sul cemento) è l'ex numero 1 del mondo ...