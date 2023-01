“Me l’hanno dato loro” GF Vip 7 | caos dopo le parole di Wilma Goich | lo ha detto

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Si tinge di giallo l’eliminazione e il successivo rientro dinella casa del GF Vip. Infatti la concorrente è stata eliminata al televoto perdendo con l’11% dei voti rispetto alle altre vippone in nomination (Sarah Altobello, Nikita Pelizon e Oriana Marzoli). Appena entrata in studio ha scoperto di avere in mano il bussolotto con il biglietto di ritorno che le ha consentito di varcare nuovamente la porta rossa di Cinecittà. Vache il regolamento prevede la possibilità del biglietto di ritorno, così come accaduto in precedenza a Charlie Gnocchi, anche lui eliminato e anche lui rientrato in casa. Tuttavia qualcosa non torna nella situazione che riguarda. Quando ha fatto rientro in casa è stata accolta dagli applausi dei compagni d’avventura e ha fatto una rivelazione ...