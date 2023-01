Mazzoleni al Var annulla gol alla Cremonese | fuorigioco insistente – FOTO

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Moviola-Juventus vieneto un gol agli uomini di Alvini per unsegnalato al Var da. Ci sono diversi episodi da moviola in-Juventus. Il primo è sicuramente quello che riguarda Dessers, a cui vieneto un gol per fallo su Danilo. Un fallo praticamente inesistente, visto che il difensore bianconero viene toccato in maniera molto leggera. Ma c’è anche un altro episodio clamoroso durante-Juventus. Riguarda un gol into con l’intervento del Var. Inizialmente l’arbitro Ayroldi concede il gol, ma poi interviene il Var adre la rete della. Ma a vedere le immagini si capisce chiaramente ...